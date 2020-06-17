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Кабинет Министров Украины оценил работу Николаевской областной государственной администрации по предотвращению распространения COVID-19 на 16 баллов из возможных 35.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга облгосадминистраций по борьбе с коронавирусом, опубликованные на сайте Кабмина.
Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.
В частности, рейтинг был составлен на основе следующих показателей:
— соблюдение режима въезда-выезда из областей;
— ситуация с обеспечением обсервации;
— ситуация в больницах по выплатам зарплат;
— социальная защита во время карантина.
— соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
— организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
— обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую могла получить область, составляла 35 баллов.
В первую пятерку вошли:
Луганская — 31 балл;
Хмельницкая — 27 баллов;
Харьковская — 25 баллов;
Днепропетровская — 25 баллов;
Киевская — 25 баллов.
Самые низкие показатели у таких областей:
Черниговская — 15 баллов;
Волынская — 15 баллов;
Тернопольская — 15 баллов;
Запорожская — 14 баллов;
Львовская — 13 баллов.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.
Кабинет Министров Украины оценил работу Николаевской областной государственной администрации по предотвращению распространения COVID-19 на 16 баллов из возможных 35.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга облгосадминистраций по борьбе с коронавирусом, опубликованные на сайте Кабмина.
Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.
В частности, рейтинг был составлен на основе следующих показателей:
— соблюдение режима въезда-выезда из областей;
— ситуация с обеспечением обсервации;
— ситуация в больницах по выплатам зарплат;
— социальная защита во время карантина.
— соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
— организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
— обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую могла получить область, составляла 35 баллов.
В первую пятерку вошли:
Луганская — 31 балл;
Хмельницкая — 27 баллов;
Харьковская — 25 баллов;
Днепропетровская — 25 баллов;
Киевская — 25 баллов.
Самые низкие показатели у таких областей:
Черниговская — 15 баллов;
Волынская — 15 баллов;
Тернопольская — 15 баллов;
Запорожская — 14 баллов;
Львовская — 13 баллов.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.