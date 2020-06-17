Кабинет Министров Украины оценил работу Николаевской областной государственной администрации по предотвращению распространения COVID-19 на 16 баллов из возможных 35.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга облгосадминистраций по борьбе с коронавирусом, опубликованные на сайте Кабмина.

Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.

В частности, рейтинг был составлен на основе следующих показателей:

— соблюдение режима въезда-выезда из областей;

— ситуация с обеспечением обсервации;

— ситуация в больницах по выплатам зарплат;

— социальная защита во время карантина.

— соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

— организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

— обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, составляла 35 баллов.

В первую пятерку вошли:

Луганская — 31 балл;

Хмельницкая — 27 баллов;

Харьковская — 25 баллов;

Днепропетровская — 25 баллов;

Киевская — 25 баллов.

Самые низкие показатели у таких областей:

Черниговская — 15 баллов;

Волынская — 15 баллов;

Тернопольская — 15 баллов;

Запорожская — 14 баллов;

Львовская — 13 баллов.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.