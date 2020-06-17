Во время акции возле офиса президента Владимира Зеленского правоохранители задержали более 10 человек, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ.

Об этом в комментарии Украинской правде спикера Нацполиции Оксаны Блищик.

– Задержали более 10 человек. Они бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ, - рассказали в полиции.

По словам Блищик, сейчас их доставляют в отделение полиции.

Часть активистов повернула на улицу Грушевского. Они якобы собрались к дому президента.

Сторонники Шария до 12.50 продолжали свою акцию в правительственном квартале, а затем разошлись.

Пресс-служба «Нацкорпуса» сообщает, что во время акции задержали 12 человек. Там призвали «собираться под Печерским райотделом полиции», чтобы «освободить своих».

Напомним, 17 июня под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей партии Шария.