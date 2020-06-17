Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Отмену обязательного внешнего независимого оценивания президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.

В тексте законопроекта говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

– В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию, - сказано в тексте законопроекта.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения до 20 июня должно решить, проводить ли ВНО в текущем году.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

В частности, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.