В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят поддержать на сессии горсовета, которая запланирована на 23 июня, вопрос о согласовании кредита для предприятия.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что сегодня, 17 июня Николаевский городской голова Александр Сенкевич внес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о согласовании кредита для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— К сожалению, вопрос не согласовали из-за амбиций и домыслов отдельных депутатов, которые пожелали срочно отчитаться о деятельности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», - сказано в сообщении.

Сообщается, что кредитные средства нужны, чтобы избежать уже «традиционную» в межотопительный период многомесячную отсрочку выплаты заработной платы работникам, а также для оплаты услуг за потребленную электроэнергию и налоговых сборов.

— Мы открыты в своей работе. Работаем честно и прозрачно. Вся информация о работе есть на сайте нашего предприятия, в том числе и аудиторский отчет. Со всеми данными может ознакомиться любой желающий. Мы всегда открыто рассказываем о состоянии дел и имеющуюся проблематику. Для сравнения за предыдущим аудиторским заключением, которое было проведено в 2016 году за период 2012-2016 годов открыто несколько уголовных производств, - сказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Отмечается, что рассмотрение вопроса о предоставлении кредита предприятия перенесено на 23 июня.

— Обращаемся к депутатам, которые не присутствовали на сегодняшней сессии с просьбой явиться на следующее собрание и поддержать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Надеемся на положительный результат уже в скором времени. Мы благодарны депутатскому корпусу, который заботится об интересах и благосостояние города, а также понимает все аспекты работы предприятия, - сказано в сообщении.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагают абонентам, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и временно отсутствует возможность полностью погасить долг, заключить договор реструктуризации.