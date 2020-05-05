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В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагают абонентам, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и временно отсутствует возможность полностью погасить долг, заключить договор реструктуризации.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
На предприятии отмечают что заключение договора даст возможность оплатить долг частями. В частности, в «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали как потребители могут заключить договора.
Отмечается, что сумму задолженности абоненты могут получить, обратившись в отдел по работе с задолженностью по телефонам: 0992135950; 0504908959; 0993667529.
При этом, для заключения договора реструктуризации абоненты могут обратиться по следующим адресам:
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
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В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагают абонентам, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и временно отсутствует возможность полностью погасить долг, заключить договор реструктуризации.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
На предприятии отмечают что заключение договора даст возможность оплатить долг частями. В частности, в «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали как потребители могут заключить договора.
Отмечается, что сумму задолженности абоненты могут получить, обратившись в отдел по работе с задолженностью по телефонам: 0992135950; 0504908959; 0993667529.
При этом, для заключения договора реструктуризации абоненты могут обратиться по следующим адресам:
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.