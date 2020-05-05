В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагают абонентам, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и временно отсутствует возможность полностью погасить долг, заключить договор реструктуризации.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

На предприятии отмечают что заключение договора даст возможность оплатить долг частями. В частности, в «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали как потребители могут заключить договора.

Во время карантина абонент подает заявление о желании заключить договор реструктуризации, которое отправляет на электронную почту предприятия: nikteplo@optima.com.ua.

После получения заявления и его рассмотрения абоненту сообщается результат.

Для того, чтобы заключить стандартый договор реструктуризации необходимо сделать первоначальный взнос в размере 40% от общей суммы долга (в особых случаях — сумма этого взноса может быть меньше).

После оплаты первоначального взноса абонент должен подписать договор, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Отмечается, что сумму задолженности абоненты могут получить, обратившись в отдел по работе с задолженностью по телефонам: 0992135950; 0504908959; 0993667529.

При этом, для заключения договора реструктуризации абоненты могут обратиться по следующим адресам:

для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов: проспект Центральный 141-Б, кабинет № 11, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж;

для абонентов Корабельного района — в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: улица Рыбная, 1-б, кабинет №8.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.