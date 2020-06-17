Кабинет Министров сегодня на заседании восстановил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщают Буквы.

– Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он также отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения «Дольск» и «Вильча».

Напомним, 20 мая Украина открыла все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.