После ослабления карантинного режима бизнесмены и предприниматели начали нарушать условия карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

— К сожалению, по данным Госпродпотребслужбы, каждый 6 субъект хозяйствования сегодня является нарушителем, – написал Виктор Ляшко.

Замминистра здравоохранения призвал предпринимателей не пренебрегать временными рекомендациями МОЗ, поскольку от этого зависит здоровье и контролируемость эпидемиологической ситуации в стране.

Кроме того, Виктор Ляшко сообщил, что во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций органам местного самоуправления и Мининфраструктуры поручили увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.

При этом бизнесу предложили изменить график работы предприятий, а также изменить график работы госучреждений и заведений для уменьшения нагрузки на городской и пригородный транспорт в час пик.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.