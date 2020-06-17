Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает президента Дональда Трампа на 13%.

Об этом сообщает Новое время.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 48% зарегистрированных избирателей на выбораз 3 ноября поддержат Байдена, а 35% намерены голосовать за Трампа.

Преимущество Байдена достигло максимума с момента начала в США праймериз.

Опрос также показал, что 57% избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента, а 38% - одобряют. Это самый низкий рейтинг одобрения работы Трампа с ноября 2019 года, когда в Конгрессе велось расследование против президента.

Американцы недовольны работой администрации по преодолению последствий пандемии коронавируса и реакцией президента на протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Опрос проводился 10−16 июня среди 4426 респондентов, погрешность составляет до 2 процентных пунктов.

Ранее опрос Reuters/Ipsos показал отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей в 10 процентов.

Июньский опрос СNN показал преимущество Байдена перед Трампом в 14%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опроверг заявления вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена о неготовности признать поражение на выборах 2020 года.