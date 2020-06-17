Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сергей Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета».

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом.