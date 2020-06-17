Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечаетася, что такое решение было принято во исполнении постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от «Голоса» Соломии Бобровской и обязал уполномоченных лиц Офиса генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушения.

Дело открыто по статье о государственной измене, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации по урегулированию конфликта в Донбассе«, — заявили в ОГП на запрос «Радио Свобода».

Ранее в партии «Европейская Солидарность» заявили, что расценивают поездку делегации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Москву и посещение ею Госдумы РФ как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения к Вооруженным силам Украины, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества.

В свою очередь, николаевец, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что СБУ должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в Российскую Федерацию для встречи с представителями Госдумы и гпрезидентом РФ Владимиром Путиным.