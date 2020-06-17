По приглашению Президента Европейской народной партии глава «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В мероприятии также приняли участие Президент Европейской народной партии Дональд Туск, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий — членов семьи Европейской народной партии.
Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Европейского Союза и ЕНПи за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ.
Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.
«Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств — Украины, Грузии и Молдовы — и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС», — отметил Петр Порошенко.
Он еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, который открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие.
В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.
«Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины — мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка», — отметил он.
Петр Порошенко проинформировал лидеров ЕНП о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.
Он подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.
«Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине — основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это — прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстоя и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня — не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины», — отметил лидер он.
Ранее сообщалось, что украинские ученые и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование Петра Порошенко.
По приглашению Президента Европейской народной партии глава «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В мероприятии также приняли участие Президент Европейской народной партии Дональд Туск, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий — членов семьи Европейской народной партии.
Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Европейского Союза и ЕНПи за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ.
Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.
«Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств — Украины, Грузии и Молдовы — и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС», — отметил Петр Порошенко.
Он еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, который открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие.
В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.
«Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины — мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка», — отметил он.
Петр Порошенко проинформировал лидеров ЕНП о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.
Он подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.
«Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине — основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это — прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстоя и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня — не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины», — отметил лидер он.
Ранее сообщалось, что украинские ученые и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование Петра Порошенко.