По приглашению Президента Европейской народной партии глава «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В мероприятии также приняли участие Президент Европейской народной партии Дональд Туск, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий — членов семьи Европейской народной партии.

Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Европейского Союза и ЕНПи за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ.

Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

«Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств — Украины, Грузии и Молдовы — и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС», — отметил Петр Порошенко.

Он еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, который открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

«Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины — мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка», — отметил он.

Петр Порошенко проинформировал лидеров ЕНП о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Он подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

«Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине — основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это — прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстоя и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня — не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины», — отметил лидер он.