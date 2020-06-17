В Китае заявили, что договорились с Индией как можно скорее урегулировать ситуацию на своих границах после столкновения между своими войсками. Виновных должны наказать.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Министерство иностранных дел Китая.

Старший китайский дипломат Ван Йи сказал министру иностранных дел Индии Субрахманьяму Джайшанкару во время телефонного звонка, что Индия должна сурово наказать виновных в конфликте и контролировать свои пограничные войска.

— Индия готова исходить из общей ситуации отношений между двумя странами, осуществлять консенсус между лидерами двух стран, мирно разрешать споры в приграничных районах путем диалога и ослаблять напряженность в приграничных районах, — приводит МИД Китая позицию Индии.

Как сообщалось, на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран. В результате сражений погиб один индийский офицер и два солдата. Индийская армия заявила, что инцидент произошел в долине Галван в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это — часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.