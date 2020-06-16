На границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.
Об этом сообщает агентство AFP.
В результате сражений погиб один индийский офицер и два солдата. Индийская армия заявила, что инцидент произошел в долине Галван в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это — часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.
Офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе, рассказал AFP на условиях анонимности, что стрельбы не было, а убитый офицер был полковником.
«Не было стрельбы. Огнестрельное оружие не использовалось. Это были жестокие рукопашные драки», — сказал он.
Индийская армия также заявляет, что жертвы были и с китайской стороны, однако Пекин об этом пока не сообщал. В то же время Китай обвинил Индию в пересечении границы и «нападении на китайский персонал».
Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между КНР и Индией. Страны были в состоянии активного противостояния в Западных Гималаях в течение последних нескольких недель. Однако отмечается, что это первый подобный инцидент за последние десятилетия.
Высокопоставленные военные чиновники Китая и Индии проводят встречу, чтобы смягчить ситуацию.
Напомним, власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.
На границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.
Об этом сообщает агентство AFP.
В результате сражений погиб один индийский офицер и два солдата. Индийская армия заявила, что инцидент произошел в долине Галван в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это — часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.
Офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе, рассказал AFP на условиях анонимности, что стрельбы не было, а убитый офицер был полковником.
«Не было стрельбы. Огнестрельное оружие не использовалось. Это были жестокие рукопашные драки», — сказал он.
Индийская армия также заявляет, что жертвы были и с китайской стороны, однако Пекин об этом пока не сообщал. В то же время Китай обвинил Индию в пересечении границы и «нападении на китайский персонал».
Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между КНР и Индией. Страны были в состоянии активного противостояния в Западных Гималаях в течение последних нескольких недель. Однако отмечается, что это первый подобный инцидент за последние десятилетия.
Высокопоставленные военные чиновники Китая и Индии проводят встречу, чтобы смягчить ситуацию.
Напомним, власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.