На границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.

Об этом сообщает агентство AFP.

В результате сражений погиб один индийский офицер и два солдата. Индийская армия заявила, что инцидент произошел в долине Галван в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это — часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.

Офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе, рассказал AFP на условиях анонимности, что стрельбы не было, а убитый офицер был полковником.

«Не было стрельбы. Огнестрельное оружие не использовалось. Это были жестокие рукопашные драки», — сказал он.

Индийская армия также заявляет, что жертвы были и с китайской стороны, однако Пекин об этом пока не сообщал. В то же время Китай обвинил Индию в пересечении границы и «нападении на китайский персонал».

Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между КНР и Индией. Страны были в состоянии активного противостояния в Западных Гималаях в течение последних нескольких недель. Однако отмечается, что это первый подобный инцидент за последние десятилетия.

Высокопоставленные военные чиновники Китая и Индии проводят встречу, чтобы смягчить ситуацию.

Напомним, власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.