Соединенные Штаты продлили санкции в отношении Северной Кореи (КНДР) на год. Санкции в отношении КНДР со стороны США действуют с 2008 года.

Об этом говорится в обнародованном уведомлении Белого дома США.

Соответствующий документ был подписан президентом Дональдом Трампом в среду, 17 июня.

— Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим… я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее, — говорится в документе.

Напомним, официальный Пхеньян выступил с угрозами ввести войска и восстановить все виды военных маневров на границе с Южной Кореей после того, как со стороны КНДР был взорван офис связи в демилитаризованной зоне.