Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд, где ему должны выбирать меру пресечения, из-за чего похороны его отца перенесли.

Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

— Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня, — написал Святослав Цеголко.

Цеголко заявил, что панихида состоится в 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре, а прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.

Отец пятого Президента Украины, общественный и политический деятель Алексей Порошенко умер 16 июня.

Печерский райсуд Киева 18 июня в 15.00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко.

Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.