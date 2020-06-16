Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщает Украинская Правда.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде. Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

— Пятого президента Петра Порошенко будут стараться, как нам анонсировали, взять под стражу. Ходатайство расписано судье Вовку, — сказал Илья Новиков.

Он заявил, что не удивлен таким выбором судьи.

— То, что это ходатайство, среди всего ряда причин оказалось распределено судье Вовку, это ожидаемо и нас это не удивляет. За год, прошедший с момента начала следствия, от этого дела остался хвостик. Осталось обвинение в подстрекательстве президентом Порошенко председателя Внешней разведки Божко. Это подстрекательство, по мнению генпрокурора, имело форму подписания президентом Порошенко указа о назначении Семочко первым заместителем Божко. Хочу подчеркнуть, что мы к этому разговору готовы. Мы ожидаем, что те, кто следит за ситуацией, будут следить и за заседанием 18 июня . Это будет кульминация, — подчеркнул он.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

11 июня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность».