Иран готов направить Украине «черные ящики» атакованного самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. В Тегеране считают, что вопрос передачи самописцев является «техническим, а не политическим».

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает The New York Times.

Он заявил, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

— Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку «черных ящиков» в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции, - заявил Мохаммад Эслами.

Однако, как говорит министр, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.

Отметим, уже полгода Украина просит Иран передать ей «черные ящики» атакованного самолета МАУ.

Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской организации (ICAO) при ООН, что отправит в Париж «черные ящики» со сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».