Европейская народная партия обеспокоена политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита заявил президент партии Дональд Туск, пишет Европейская правда.

— Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов, - сообщил Дональд Туск.

Он также добавил, что ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не упускать свой шанс.

— Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути, - добавил Дональд Туск.

Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после последних выборов.

К этой группе относятся канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастиан Курц.

Напомним, что Печерский райсуд Киева 18 июня в 15:00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко. Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.