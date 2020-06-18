Европейская народная партия обеспокоена политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом после саммита заявил президент партии Дональд Туск, пишет Европейская правда.
— Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов, - сообщил Дональд Туск.
Он также добавил, что ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не упускать свой шанс.
— Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути, - добавил Дональд Туск.
Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после последних выборов.
К этой группе относятся канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастиан Курц.
Напомним, что Печерский райсуд Киева 18 июня в 15:00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко. Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
Европейская народная партия обеспокоена политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом после саммита заявил президент партии Дональд Туск, пишет Европейская правда.
— Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов, - сообщил Дональд Туск.
Он также добавил, что ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не упускать свой шанс.
— Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути, - добавил Дональд Туск.
Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после последних выборов.
К этой группе относятся канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастиан Курц.
Напомним, что Печерский райсуд Киева 18 июня в 15:00 рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко. Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании экс-президенту, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.