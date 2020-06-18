Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков отреагировал на информацию о ходатайстве генпрокурора Ирины Венедиктовой от 16 июня о переносе суда по избранию меры пресечения экс-президенту из-за с смерти его отца.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Как известно, Печерский райсуд Киева сегодня, 18 июня в 15.00, рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко. Следователи ГБР намерены ходатайствовать об избрании пятому президенту Украины, народному депутату Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки. Адвокат отметил, что заявление Ирины Венедиктовой является «циничным враньем и спекуляцией на смерти», а также заявил, что Петр Порошенко явится сегодня в на судебное заседание. — Страна.юа только что опубликовала заявление генпрокурора Венедиктовой от 16 июня в Печерский суд об отложении заседания «по причине невозможности явки Порошенко, т.к. на 18 июня назначены похороны его отца». Адвокаты Порошенко, якобы сразы были проинформированы о ходадатайстве. Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна, - написал Илья Новиков.

Напомним, что отец пятого Президента Украины, общественный и политический деятель Алексей Порошенко умер 16 июня.