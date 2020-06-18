Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет, чтобы эффективно работать.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

– Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер, - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что представляемая им программа деятельности Кабмина основана на курсе президента Владимира Зеленского и является «новым социальным договором с людьми».

– Мы предлагаем новый план развития страны. Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка энергетиков и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, это поддержка большого числа шагов, которые мы будем делать, чтобы получить совместный результат. Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать ожидаемые обществом изменения, - добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина.