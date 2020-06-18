Белорусского банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос.

Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

Бабарико и его сына допрашивают в рамках следственных действий по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

Виктор Бабарико ушел с поста главы «Белгазпромбанка» в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании. Дело о неуплате налогов было возбуждено уже после его объявления о намерении участвовать в выборах.

Напомним, 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.

Отметим, что белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.

Как известно, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.