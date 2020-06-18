В своем выступлении в парламенте Германии в четверг канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирус стал самым большим вызовом, с которым Европейский союз столкнулся в своей истории.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

Меркель коснулась вопросов, которые, по ее мнению, будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете ЕС,

— Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект. Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня, - добавила Ангела Меркель.

Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По ее словам, авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.

— Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права, - заявила Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о замедлении распространения коронавируса в стране.