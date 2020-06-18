Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова заявила, что ей уже поступали предложения от различных политсил баллотироваться в Николаевский городской или областной советы, однако она останется аполитичной, пока в области существует угроза COVID-19.

Об этом она заявила в интервью интернет-изданию Мой город.

Главврач инфекционки добавила, что не исключает, что может пойти в политику, но только после победы над коронавирусом в регионе.

— У меня уже были предложения на сегодня, только на словах, но они были предложения, относительно вступления в политику в качестве депутата и городского, и областного совета. На сегодня я не приняла решение, я остаюсь пока аполитичной, пока в области существует эта ситуация с угрозой, то врач не может быть политичным. А если уже идти в политику, то я не исключаю этого, но сегодня не могу сказать, что у меня есть уверенность сделать тот или иной выбор. Много каких политических сил предлагали... От партии «Слуга народа» у меня не было никаких предложений, - заявила Светлана Федорова.

Также она добавила, что справится в политике, если будет избрана, так как имеет полезный опыт управления больницей.

Напомним, что ранее глава фракции «Слуга народа» в ВР озвучил, по каким критериям будут отбираться кандидаты на местные выборы в Николаевские городской и областной советы, рассказал о многоступенчатом отборе кандидатов и их основной задаче.