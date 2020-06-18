Под Печерским райсудом в Киеве, где должны избирать меру пресечения бывшему президенту и действующему депутату Петру Порошенко, собралось несколько тысяч его сторонников.

Hromadske ведет прямую трансляцию с места события.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога.

Адвокат Порошенко ранее заявлял, что его клиент обязательно придет на заседание суда, несмотря на смерть отца.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда он пришел на допрос в ГБР.

Зато представитель Офиса генпрокурора, не представившись, хотел вручить подозрение. Порошенко и его защитники называют такие действиями незаконными, ссылаясь на то, что сообщать о подозрении депутату имеет право только генеральный прокурор.