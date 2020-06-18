Жена Президента Украины Елена Зеленская, которая заболела коронавирусом, сегодня находится в стабильном состоянии и проходит лечение в стационаре больницы в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.

Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Напомним, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.