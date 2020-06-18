Министр финансов Сергей Марченко считает, что падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, остановилось.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает «Укринформ».

По словам главы Минфина, по итогам года правительство ожидает падения экономики не более чем на 4-8%.

— У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, например, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае, — сказал он.

Напомним, во второй половине 2020 правительство рассчитывает на рост экономики Украины. Однако в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.