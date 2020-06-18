Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело за «разжигание религиозной вражды» в связи с получением Украиной Томосу.

Об этом Петр Порошенко заявил перед заседанием Печерского суда, который должен избрать ему меру пресечения.

— Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется она, дословно цитирую, и я ничего не придумываю — за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины, — заявил Петр Порошенко.

Отметим, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию. Таким образом процедура получения Украиной церковной независимости официально была завершена.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда он пришел на допрос в ГБР.

Сегодня, 18 июня Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.