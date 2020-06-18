Руслан Волчецкий, заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА

Перед увольнением из Николаевской ОГА, чиновник одного из отделов публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области.

В комментарии НикВести заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий сообщил, что его «попросили» написать заявление об увольнении и сегодня у него был последний рабочий день.

Отметим, что вчера в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.

Увольняемый чиновник Руслан Волчецкий считает, что его пытаются сделать виноватым в провале старта туристического сезона в Николаевской области и рассказал, что ему уже нашли замену — представителя «МрійДій» Виталия Сивака.

Представители «МрійДій» Виталий Сивак и Андрей Нерода

Свой уход с должности он прямо связывает с желанием представителей «МрійДій» Виталия Сивака и Андрея Нероды контролировать бюджет и якобы «отмывать деньги» на фестивалях.

— Мне просто предложили уйти. Попросили. У меня сегодня последний рабочий день. Нашли человека, которому никто никогда в жизни не помогал, который 11 лет проработал в туризме. Губернатор же не может быть крайним. Оказалось, что виноват человек, не имеющий даже должности начальника отдела. Я всего лишь заместитель начальника, не получавший никакой поддержки. Вы же слышали, как губернатор Стадник публично на сессии заявил, что туризм — это не приоритет. Деньги не выделялись, как можно что-то делать? Нет никакой деятельности, кроме общественных организаций и бизнеса, которые заинтересованы в развитии туризма, а все, презентованное вчера — это отмывание денег бюджета. В управление заводят другого человека, Виталия Сивака, который будет сотрудничать с Андреем Неродой (оба представители «МрійДій», - прим.), через которого будут выводиться деньги на туризм или, точнее, с туризма. Все презентованные фестивали — это фестивали Нероды, там конкретный бюджет, на который они претендуют, - сказал Руслан Волчецкий.

НикВести обратились к представителю «МрійДій» Виталию Сиваку с просьбой прокомментировать обвинения Руслана Волчецкого, однако, на момент выхода данной публикации он не ответил.

Руслан Волчецкий проработал в Николаевской ОГА 11 лет, наиболее активно сотрудничая с Татьяной Чичкалюк, которая с 2003 по 2012 год отвечала за развитие туризма в Николаевской ОГА

Действительно, 24 декабря 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».

Саму подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».