Перед увольнением из Николаевской ОГА, чиновник одного из отделов публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области.
В комментарии НикВести заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий сообщил, что его «попросили» написать заявление об увольнении и сегодня у него был последний рабочий день.
Отметим, что вчера в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.
Увольняемый чиновник Руслан Волчецкий считает, что его пытаются сделать виноватым в провале старта туристического сезона в Николаевской области и рассказал, что ему уже нашли замену — представителя «МрійДій» Виталия Сивака.
Свой уход с должности он прямо связывает с желанием представителей «МрійДій» Виталия Сивака и Андрея Нероды контролировать бюджет и якобы «отмывать деньги» на фестивалях.
— Мне просто предложили уйти. Попросили. У меня сегодня последний рабочий день. Нашли человека, которому никто никогда в жизни не помогал, который 11 лет проработал в туризме. Губернатор же не может быть крайним. Оказалось, что виноват человек, не имеющий даже должности начальника отдела. Я всего лишь заместитель начальника, не получавший никакой поддержки. Вы же слышали, как губернатор Стадник публично на сессии заявил, что туризм — это не приоритет. Деньги не выделялись, как можно что-то делать? Нет никакой деятельности, кроме общественных организаций и бизнеса, которые заинтересованы в развитии туризма, а все, презентованное вчера — это отмывание денег бюджета. В управление заводят другого человека, Виталия Сивака, который будет сотрудничать с Андреем Неродой (оба представители «МрійДій», - прим.), через которого будут выводиться деньги на туризм или, точнее, с туризма. Все презентованные фестивали — это фестивали Нероды, там конкретный бюджет, на который они претендуют, - сказал Руслан Волчецкий.
НикВести обратились к представителю «МрійДій» Виталию Сиваку с просьбой прокомментировать обвинения Руслана Волчецкого, однако, на момент выхода данной публикации он не ответил.
Действительно, 24 декабря 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».
Саму подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».
Перед увольнением из Николаевской ОГА, чиновник одного из отделов публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области.
В комментарии НикВести заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий сообщил, что его «попросили» написать заявление об увольнении и сегодня у него был последний рабочий день.
Отметим, что вчера в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.
Увольняемый чиновник Руслан Волчецкий считает, что его пытаются сделать виноватым в провале старта туристического сезона в Николаевской области и рассказал, что ему уже нашли замену — представителя «МрійДій» Виталия Сивака.
Свой уход с должности он прямо связывает с желанием представителей «МрійДій» Виталия Сивака и Андрея Нероды контролировать бюджет и якобы «отмывать деньги» на фестивалях.
— Мне просто предложили уйти. Попросили. У меня сегодня последний рабочий день. Нашли человека, которому никто никогда в жизни не помогал, который 11 лет проработал в туризме. Губернатор же не может быть крайним. Оказалось, что виноват человек, не имеющий даже должности начальника отдела. Я всего лишь заместитель начальника, не получавший никакой поддержки. Вы же слышали, как губернатор Стадник публично на сессии заявил, что туризм — это не приоритет. Деньги не выделялись, как можно что-то делать? Нет никакой деятельности, кроме общественных организаций и бизнеса, которые заинтересованы в развитии туризма, а все, презентованное вчера — это отмывание денег бюджета. В управление заводят другого человека, Виталия Сивака, который будет сотрудничать с Андреем Неродой (оба представители «МрійДій», - прим.), через которого будут выводиться деньги на туризм или, точнее, с туризма. Все презентованные фестивали — это фестивали Нероды, там конкретный бюджет, на который они претендуют, - сказал Руслан Волчецкий.
НикВести обратились к представителю «МрійДій» Виталию Сиваку с просьбой прокомментировать обвинения Руслана Волчецкого, однако, на момент выхода данной публикации он не ответил.
Действительно, 24 декабря 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».
Саму подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».