Со сложением присяги одним из членов политического альянса Кахоль-Лаван в парламенте Израиля (Кнессете) будут представлены шесть депутатов, открыто позиционирующие себя представителями ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает ВВС.

Эти депутаты — члены пяти парламентских партий.

Йорай Лахав-Герцано, член объединения Кахоль-Лаван, будет приведен к присяге депутата на следующей неделе. Он станет шестым открытым геем в Кнессете. Лахав-Герцано заменит депутата Бенни Ганца, который перешел на работу в правительство.

Агентство отмечает, что Израиль наиболее прогрессивно относится к ЛГБТ-сообществу на Ближнем Востоке, несмотря на противодействие со стороны некоторых консервативных слоев. ЛГБТ-люди защищены антидискриминационными законами, имеют право усыновлять детей, наследовать и завещать имущество, а с 1993 года им разрешено служить в армии.

В прошлом году Амир Охана из партии Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху стал первым открытым геем в правительстве Израиля. Он был назначен исполняющим обязанности министра юстиции. В настоящее время он является министром общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил решение о запрете дискриминации ЛГБТ на работе.