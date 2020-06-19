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Со сложением присяги одним из членов политического альянса Кахоль-Лаван в парламенте Израиля (Кнессете) будут представлены шесть депутатов, открыто позиционирующие себя представителями ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает ВВС.
Эти депутаты — члены пяти парламентских партий.
Йорай Лахав-Герцано, член объединения Кахоль-Лаван, будет приведен к присяге депутата на следующей неделе. Он станет шестым открытым геем в Кнессете. Лахав-Герцано заменит депутата Бенни Ганца, который перешел на работу в правительство.
Агентство отмечает, что Израиль наиболее прогрессивно относится к ЛГБТ-сообществу на Ближнем Востоке, несмотря на противодействие со стороны некоторых консервативных слоев. ЛГБТ-люди защищены антидискриминационными законами, имеют право усыновлять детей, наследовать и завещать имущество, а с 1993 года им разрешено служить в армии.
В прошлом году Амир Охана из партии Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху стал первым открытым геем в правительстве Израиля. Он был назначен исполняющим обязанности министра юстиции. В настоящее время он является министром общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил решение о запрете дискриминации ЛГБТ на работе.
Со сложением присяги одним из членов политического альянса Кахоль-Лаван в парламенте Израиля (Кнессете) будут представлены шесть депутатов, открыто позиционирующие себя представителями ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает ВВС.
Эти депутаты — члены пяти парламентских партий.
Йорай Лахав-Герцано, член объединения Кахоль-Лаван, будет приведен к присяге депутата на следующей неделе. Он станет шестым открытым геем в Кнессете. Лахав-Герцано заменит депутата Бенни Ганца, который перешел на работу в правительство.
Агентство отмечает, что Израиль наиболее прогрессивно относится к ЛГБТ-сообществу на Ближнем Востоке, несмотря на противодействие со стороны некоторых консервативных слоев. ЛГБТ-люди защищены антидискриминационными законами, имеют право усыновлять детей, наследовать и завещать имущество, а с 1993 года им разрешено служить в армии.
В прошлом году Амир Охана из партии Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху стал первым открытым геем в правительстве Израиля. Он был назначен исполняющим обязанности министра юстиции. В настоящее время он является министром общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил решение о запрете дискриминации ЛГБТ на работе.