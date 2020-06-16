Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил решение о запрете дискриминации ЛГБТ на работе.

Об этом сообщается в материале американского издания The New York Times.

Уточняется, что Верховный суд постановил, что закон, принятый в 1964 году, запрещает дискриминацию членов ЛГБТ-сообщества на рабочем месте.

По мнению судей Верховного суда США, закон запрещает на рабочем месте не только дискриминацию людей по половому признаку, но также и по признаку их сексуальной ориентации.

В материале отмечается, что такое решение суда является значительной победой американского ЛГБТ-движения. При этом в пользу такого решения выступили в том числе и судьи-консерваторы.

Уточняется, что после инаугурации президента Дональда Трампа на сайте Белого дома пропали несколько страниц, которые были посвящены правам ЛГБТ, изменению климата и гражданским правам. При этом отмечалось, что также с сайта администрации президента был удален доклад о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда назвал ЛГБТ-идеологию «более разрушительной», чем коммунизм.