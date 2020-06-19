Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине. Речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет РБК-Украина.

Министерство инициирует максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина.

По его словам, речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.

— Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов, - заявил Максим Степанов.

Кроме того, в пресс-службе Минздраве сообщили, что за две недели статистика по 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900. В министерстве заявили, что ситуация крайне серьезная.

Наибольшее количество зарегистрированных новых случаев зафиксировано во Львовской области (142), Ровенской области (121), Киеве (92), Закарпатской области (78), Черновицкой области (76).

Напомним, что за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.