В Государственном бюро расследований заявили, что проблема пыток правоохранителями не является массовой, но все же имеет место. На данный момент 9 сотрудников полиции подозреваются в незаконных действиях в отношении граждан.

Об этом рассказал заместитель директора ГБР Александр Бабиков в интервью РБК-Украина.

По его словам, за весь 2019 год полицейским было объявлено 262 подозрения, 9 из которых - касательно пыток людей.

— В то же время в этом году вынесено уже 262 подозрения полицейским за пять месяцев, из них тоже 9 — по пыткам. Определенная проблема есть, - отметил Александр Бабиков.

Он также рассказал, что уголовное дело открыли против полицейских, избивших участников протеста под Шевченковским судом.

Напомним, что в 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек.