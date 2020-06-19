Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук утверждает, что в последний раз общался с олигархом Игорем Коломойским ориентировочно 6 лет назад, но это не мешает им иметь совместный бизнес. Он также добавил, что это «вопрос бизнеса, а не идеологии».

Об этом он сказал в комментарии журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях».

— Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров по бизнесу очень много. Весь бизнес регулируется действующим законодательством. Комфортно или не комфортно — просто так случилось и все. Вопросы бизнеса — это вопросы бизнеса. При чем тут идеология? — объяснил Виктор Медведчук.

По данным журналистов, в декларации Медведчука на его жену зарегистрировано более 100 различных компаний, в том числе и оффшорных. По ряду таких фирм жена Медведчука владеет долей в предприятиях, где свою долю имеет и Коломойский. В частности Виктор Медведчук указал в своей декларации компанию, которая фигурирует в структуре собственности «Телерадиокомпании «Студия 1+1».