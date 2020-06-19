Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента в пятницу, 19 июня, пишет «Украинская правда».

«За» проголосовали 264 народных депутата.

Представляя себя с трибуны, Роман Абрамовский заверил, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью.

Он поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

В то же время парламентская оппозиция, в частности представитель «Батьківщини» Сергей Власенко сетовал, что нардепам предлагают очередного «кота в мешке»: кандидата, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования нардеп «Слуги народа» Олег Бондаренко заверил, что на заседании комитета Абрамовский «с честью сдал экзамен, который длился полтора часа».

После голосования новый министр принес присягу на верность народу Украины.

Отмечается, что Роман Абрамовский — бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Напомним, что во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.