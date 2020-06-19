Православная Церковь Украины считает открытие производства в отношении Петра Порошенко за получение Томоса украинской автокефальной церковью преследованием и давлением на церковь и верующих.

Об этом говорится в заявлении Киевской Митрополии.

— То, что такое «расследование» было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской Митрополией ПЦУ никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования становлению и развитию ПЦУ, процесса его международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин. Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая прекратила существование как религиозное объединение, составив вместе с другими ветвями Украинского Православия единую Поместную Православную Церковь, — добавили в документе

В ПЦУ напомнили, что государство обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций и не вмешиваться в их деятельность.

— Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы длится уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на ПЦУ, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, — подытожили в Церкви.

Отметим, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию. Таким образом процедура получения Украиной церковной независимости официально была завершена.

Напомним, пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело за «разжигание религиозной вражды» в связи с получением Украиной Томосу.