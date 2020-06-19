Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете Wall Street Journal. Американский лидер высказал свою точку зрения по нескольким актуальным вопросам, обсуждаемым в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает Настоящее время.
Комментируя протесты, вызванные убийством во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, президент Трамп согласился с тем, что расизм, скорее всего, проявляет себя в американской системе.
— Я бы хотел думать, что его не существует, но, к сожалению, скорее всего, что-то есть. Я также сказал бы, что сейчас его гораздо меньше, чем было в прошлом, - заявил Дональд Трамп.
Президент считает, что с этим явлением нужно бороться путем укрепления экономики и предоставления всем равных шансов. Он привел данные о более быстром, чем прогнозировалось, восстановлении экономической активности в стране и заявил, что в следующем году ожидает резкого подъема экономики.
Говоря о эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, Трамп сказал, что она угасает, и высказал предположение о том, что распространение вируса за пределы Китая могло быть умышленным – чтобы нанести экономический удар по Соединенным Штатам, которые добились больших успехов в том числе благодаря таможенным пошлинам на китайские товары, введенным президентом Трампом. Впрочем, вероятнее, что это результат некомпетентности или ошибки, сказал президент, «но мы этого не знаем».
Президент Трамп скептически отозвался о масштабном тестировании населения на наличие коронавируса, поскольку рост числа заражений, выявленных в результате тестирования, «выставляет нас в негативном свете».
Значительная часть интервью была посвящена критике бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, чья книга «Комната, где это произошло» должна на днях появиться в продаже. Президент заявил о том, что многие факты, о которых пишет Болтон в книге, выдуманы автором.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем. Заявление прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая.
Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете Wall Street Journal. Американский лидер высказал свою точку зрения по нескольким актуальным вопросам, обсуждаемым в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает Настоящее время.
Комментируя протесты, вызванные убийством во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, президент Трамп согласился с тем, что расизм, скорее всего, проявляет себя в американской системе.
— Я бы хотел думать, что его не существует, но, к сожалению, скорее всего, что-то есть. Я также сказал бы, что сейчас его гораздо меньше, чем было в прошлом, - заявил Дональд Трамп.
Президент считает, что с этим явлением нужно бороться путем укрепления экономики и предоставления всем равных шансов. Он привел данные о более быстром, чем прогнозировалось, восстановлении экономической активности в стране и заявил, что в следующем году ожидает резкого подъема экономики.
Говоря о эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, Трамп сказал, что она угасает, и высказал предположение о том, что распространение вируса за пределы Китая могло быть умышленным – чтобы нанести экономический удар по Соединенным Штатам, которые добились больших успехов в том числе благодаря таможенным пошлинам на китайские товары, введенным президентом Трампом. Впрочем, вероятнее, что это результат некомпетентности или ошибки, сказал президент, «но мы этого не знаем».
Президент Трамп скептически отозвался о масштабном тестировании населения на наличие коронавируса, поскольку рост числа заражений, выявленных в результате тестирования, «выставляет нас в негативном свете».
Значительная часть интервью была посвящена критике бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, чья книга «Комната, где это произошло» должна на днях появиться в продаже. Президент заявил о том, что многие факты, о которых пишет Болтон в книге, выдуманы автором.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем. Заявление прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая.