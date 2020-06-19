Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете Wall Street Journal. Американский лидер высказал свою точку зрения по нескольким актуальным вопросам, обсуждаемым в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Настоящее время.

Комментируя протесты, вызванные убийством во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, президент Трамп согласился с тем, что расизм, скорее всего, проявляет себя в американской системе.

— Я бы хотел думать, что его не существует, но, к сожалению, скорее всего, что-то есть. Я также сказал бы, что сейчас его гораздо меньше, чем было в прошлом, - заявил Дональд Трамп.

Президент считает, что с этим явлением нужно бороться путем укрепления экономики и предоставления всем равных шансов. Он привел данные о более быстром, чем прогнозировалось, восстановлении экономической активности в стране и заявил, что в следующем году ожидает резкого подъема экономики.

Говоря о эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, Трамп сказал, что она угасает, и высказал предположение о том, что распространение вируса за пределы Китая могло быть умышленным – чтобы нанести экономический удар по Соединенным Штатам, которые добились больших успехов в том числе благодаря таможенным пошлинам на китайские товары, введенным президентом Трампом. Впрочем, вероятнее, что это результат некомпетентности или ошибки, сказал президент, «но мы этого не знаем».