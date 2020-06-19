Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем. Заявление прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая.

Об этом Трамп написал в Twitter.

— Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем, — написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал санкции против Китая после того, как китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга.

Документ позволяет запретить в регионе антиправительственные протесты и создать там китайские спецслужбы. В США считают, что этот закон лишил Гонконг высокой степени автономии от Китая. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.