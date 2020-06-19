Об этом сообщил ВВС-Украина в Facebook.
На церемонию прощания с усопшими пришли экс-генпрокурор Юрий Луценко, экс-министр образования Лилия Гриневич, бывший премьер Владимир Гройсман, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и бывший глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.
Напомним, отец пятого Президента Украины Алексей Порошенко умер 16 июня.
Также отметим, что Петру Порошенко пришлось отложить похорона отца из-за того, что в четверг, 18 июня в Печерском суде города Киева ему избирали меру пресичения.
Фото: ВВС-Украина