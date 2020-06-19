Сегодня, 19 июня, в Луганской области во время проведения инженерной доразведки возле населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за минувшие сутки, 18 июня, российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен.