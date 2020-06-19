Об этом Вакарчук заявил в Facebook.

— Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который Рада мне оставила по закону, это сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата, — написал он.

Он напомнил, что вместо него в Верховную Раду по списку «Голоса» пройдет юрист Алина Свидерская.

— Такой способ сложения депутатского мандата — вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как я и говорил ранее, остаюсь членом партии «Голос», и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной, — добавил политик.

На заседании Верховной Рады 19 июня спикер Дмитрий Разумков объявил о выходе Вакарчука из фракции «Голос».

— В соответствии с частью третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии «Голос», — сказал он.

Напомним, вчера, 18 июня народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Святослава Вакарчука из фракции «Голос».