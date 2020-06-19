Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в отношениях с РФ Минску обязательно удастся решить все имеющиеся проблемы и у него «нормальные» отношения с Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергем Лавровым, который находится с визитом в Минске, передаёт Новое время.

— Я только что с ним (Владимиром Путиным — прим.) разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда, — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что альтернатива российскому нефти и газу на рынке есть — «бери, не хочу».