Европейский совет — конференция лидеров стран-членов ЕС — приняла политическое решение продолжить секторальные санкции против России, введенные из-за ее агрессии на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Начиная с 2014 года, санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить Минские договоренности в полном объеме, — отметил он.

Решение о санкциях вступит в силу после его утверждения Советом Европейского Союза и публикацией решения в официальном вестнике ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.