Артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения по противодесантной обороне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

– На одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ провели тренировку по обороне побережья. Цель тренировки заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава бригады, - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные на практике отработали действия при обороне участка морского побережья. Военнослужащие тренировались действовать в различных условиях, в том числе и в условиях применения противником высокоточных средств поражения, работы диверсионно-разведывательных групп противника.

– Во время учений военнослужащие оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, своевременного выдвижения на огневые позиции. Особое внимание уделялось вопросам изменения огневых позиций с готовностью к ведению дальнейших боевых действий и осуществлению боевой стрельбы по определенным целях. Следует заметить, что артиллерийские расчеты успешно справились со всеми поставленными задачами, - заявили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 18 июня, российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен.