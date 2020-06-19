Сегодня, 19 июня, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли вместе с начальником управления патрульной полиции Николаевской области Виталием Данилой проверял соблюдение карантинных ограничений в общественном транспорте города.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что такая проверка прошла по поручению главы облгосадминистрации Александра Стадника и по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Проверки проводим с целью напомнить горожанам о необходимости соблюдения масочного режима, а водителям — чтобы количество пассажиров не превышало количество сидячих мест и все были в защитных масках. Обращаюсь к гражданам и бизнесу с просьбой ответственно относиться к внедренным карантинным мероприятиям. В случае несоблюдения и ухудшения эпидемической ситуации вынуждены будем возвращать ограничения по перевозке пассажиров до 50 процентов сидячих мест, наложения штрафов, что негативное повлияет как на финансовое состояние перевозчиков, так и граждан», — отметил Александр Трайтли.

В сообщении указано, что в ходе проверки представителями полиции составили три административных протокола.

Напомним, что Кабинет Министров Украины оценил работу Николаевской областной государственной администрации по предотвращению распространения COVID-19 на 16 баллов из возможных 35.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.