Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов считает необходимым пересмотреть сотрудничество с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО.

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

— Нам нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд является необходимым. Например, ЮНЕСКО, – отметил Алексей Чернышов.

В ответ на реплику журналиста, что эта организация «никому не мешает», Алексей Чернышов заявил: «С одной стороны, это никому не мешает, с другой – создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО».

При этом министр заверил, что понимает, какую волну недовольства в обществе вызовет подобный шаг.

— Конечно, понимаю. Но я и не предлагаю отказаться от такого сотрудничества. Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии, что это дает, какие плюсы, какие ограничения, какие возможности, – подчеркнул Алексей Чернышов.

Алексей Чернышев подчеркнул, что не предлагает отказаться от ЮНЕСКО.

— У ЮНЕСКО есть большой плюс. Но ЮНЕСКО иногда могут использовать в том числе и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей. Вот в чем дело, – добавил Алексей Чернышов.

Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов утверждает, что, по новому закону о децентрализации, громады могут переформатироваться в новое образование.