Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов утверждает, что, по новому закону о децентрализации, громады могут переформатироваться в новое образование.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

– Громада может переформатироваться, исходя из следующих критериев. Критерий №1: по каким-то причинам она перестает быть жизнеспособной. Тогда это явная необходимость переформатирования. Сегодня мы уверены в том, что ОТГ имеют возможность развиваться. Действительно, я сейчас отдельное внимание уделяю посещениям именно ОТГ. И мне есть с чем сравнить. От качества менеджмента в ОТГ зависит очень много. Классных результатов можно достичь очень быстро. 2,3,4 года - и это совершенно другой субъект. Рядом соседствующее ОТГ, имеющее тот же потенциал, так не может. Роль личности и профессионала в этом деле важна, - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, громады на сегодняшний день создан таким образом, чтобы иметь потенциал для развития.

– Как мне кажется, люди доверяют местным руководителям, что хорошо. Им никто никого не навязывает. Они пользуются соответствующим профессиональным личностным доверием и они знают, как развивать ту или иную ОТГ. С точки зрения рисков,...такие риски действительно существуют, и, я уверен, что, так или иначе, некая мобильность или жизнь в рамках этих перспективных планов, конечно же, будет, - отметил Чернышов.

Напомним, Кабмин завершил формирование перспективного плана ОТГ. Там, где ОТГ не были сформированы самостоятельно, границы объединений определил Кабмин, что вызвало протесты, в том числе и в Николаевской области.