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Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы по децентрализации. Они будут касаться Николаевской, Харьковской и Житомирской областей.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что были проведены множественные переговоры с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом для создания перспективных планов.
— Для меня лично реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом. Перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня. Цель правительства - создание способных общин, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, - написал Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Минрегион поддержал укрупнение районов в Николаевской области до 4.
В Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.
Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.
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Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы по децентрализации. Они будут касаться Николаевской, Харьковской и Житомирской областей.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что были проведены множественные переговоры с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом для создания перспективных планов.
— Для меня лично реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом. Перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня. Цель правительства - создание способных общин, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, - написал Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Минрегион поддержал укрупнение районов в Николаевской области до 4.
В Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.
Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.