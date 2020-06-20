«Новые лица» во власти не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине нужны опытные управленцы.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире «Свобода слова» у Савика Шустера, пишет Новое время.

— И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, «новые лица, новый человек, он разберется» и другие. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о том, как будут формироваться списки в Николаевский городской и областной советы.