Япония планирует до конца 2020 года передать в госпитали в Харькове, Львове и Ирпене очередную партию медицинского оборудования на сумму 1 миллион 400 тысяч долларов и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала.

Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кура во время встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии заверил, что народ и правительство Японии продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, в частности, предоставляя материально-техническую помощь: как высокотехнологичное медицинское оборудование для нужд военно-медицинских учреждений Украины, так и современные медицинские препараты для противодействия коронавирусу и своевременной и качественной подготовки к его возможной второй волне, — говорится в сообщении.

Министр Таран отметил, что с поставкой этого оборудование помощь Вооруженным силам Украины от Японии в медицинской отрасли может достичь всего 4 миллионов долларов.

— Это существенный вклад в обеспечение обороноспособности Украины путем сохранения жизней и здоровья украинских военнослужащих. Министерство обороны чрезвычайно ценит такой шаг правительства Японии, — отметил министр.

Напомним, Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.