Президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.

Об этом пишет агентство Reuters.

Трамп сказал, что Соединенные Штаты уже проверили 25 миллионов человек, намного больше, чем другие страны.

— Когда вы будете тестировать до такой степени, вы найдете больше людей, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование, — сказал Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома.

Чиновник Белого дома после этого заявления сказал, что Трамп пошутил о своем призыве замедлить тестирование.

— Он явно шутил. Мы лидируем в мире по тестированию и провели более 25 миллионов тестирований, — сказал чиновник.

Дональд Трамп также заявил, что его действия относительно запрета на въезд туристам из Китая и Европы помогли спасти «сотни тысяч жизней». При этом американский президент добавил, что средства массовой информации «радикальных фальшивых новостей» не дали ему признания за то, что он сделал «феноменальную работу» в ответ на вспышку коронавируса.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.