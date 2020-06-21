Президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.
Об этом пишет агентство Reuters.
Трамп сказал, что Соединенные Штаты уже проверили 25 миллионов человек, намного больше, чем другие страны.
— Когда вы будете тестировать до такой степени, вы найдете больше людей, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование, — сказал Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома.
Чиновник Белого дома после этого заявления сказал, что Трамп пошутил о своем призыве замедлить тестирование.
— Он явно шутил. Мы лидируем в мире по тестированию и провели более 25 миллионов тестирований, — сказал чиновник.
Дональд Трамп также заявил, что его действия относительно запрета на въезд туристам из Китая и Европы помогли спасти «сотни тысяч жизней». При этом американский президент добавил, что средства массовой информации «радикальных фальшивых новостей» не дали ему признания за то, что он сделал «феноменальную работу» в ответ на вспышку коронавируса.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
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Президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.
Об этом пишет агентство Reuters.
Трамп сказал, что Соединенные Штаты уже проверили 25 миллионов человек, намного больше, чем другие страны.
— Когда вы будете тестировать до такой степени, вы найдете больше людей, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование, — сказал Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома.
Чиновник Белого дома после этого заявления сказал, что Трамп пошутил о своем призыве замедлить тестирование.
— Он явно шутил. Мы лидируем в мире по тестированию и провели более 25 миллионов тестирований, — сказал чиновник.
Дональд Трамп также заявил, что его действия относительно запрета на въезд туристам из Китая и Европы помогли спасти «сотни тысяч жизней». При этом американский президент добавил, что средства массовой информации «радикальных фальшивых новостей» не дали ему признания за то, что он сделал «феноменальную работу» в ответ на вспышку коронавируса.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.